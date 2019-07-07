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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Спартак-2
Балтика - Спартак-2: обзор матча 07 июля 2019
Балтика
07.07.2019, воскресенье, 20:55
Россия. ФНЛ, 1 тур
0 : 1
Завершен
Спартак-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Балтика - Спартак-2
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Стадион:
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Балтика
Спартак-2
Давний соратник Слуцкого, поставленный в «Балтику», прокомментировал отношения с Талалаевым
13:07
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Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Оренбургом»
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Вчера, 15:00
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Вчера, 14:59
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Давний соратник Слуцкого, поставленный в «Балтику», прокомментировал отношения с Талалаевым
13:07
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Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Оренбургом»
Вчера, 16:34
3
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов после поражения от «Балтики»: «Это было что‑то очень плохое»
Вчера, 15:45
Обзор матча «Оренбург» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
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РПЛ. «Балтика» на выезде победила «Оренбург» (2:0) и поднялась на 7-е место
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«Спартак» победил в товарищеском матче в Тушино (2:1), Парада забил
3 октября
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«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
11 сентября
Игрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
21 августа
1
«Спартак» расстался c игроком, который ушел в аренду транзитом через «Нижний»
15 июля
2
Клуб Первой лиги подписал 23 новичка за 3 дня
13 июля
3
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