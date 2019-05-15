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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Дерби Каунти
Лидс - Дерби Каунти: обзор матча 15 мая 2019
Лидс
15.05.2019, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
2 : 4
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Дерби Каунти
24'
С. Даллас
62'
С. Даллас
45'
Д. Мэрриот
46'
М. Маунт
58'
Х. Уилсон (П)
85'
Д. Мэрриот
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лидс - Дерби Каунти
90'
+1
Вторая желтая
С. Мэлони
85'
ГОЛ! 2:4!
Д. Мэрриот
Пас отдал
Р. Кио
Вторая желтая
Г. Берарди
78'
Желтая карточка
Г. Берарди
69'
65'
Желтая карточка
М. Маунт
ГОЛ! 2:3!
С. Даллас
Пас отдал
М. Клих
62'
58'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Х. Уилсон
Желтая карточка
Л. Купер
57'
46'
ГОЛ! 1:2!
М. Маунт
Пас отдал
Х. Уилсон
45'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мэрриот
Желтая карточка
П. Бэмфорд
31'
Желтая карточка
К. Филлипс
27'
ГОЛ! 1:0!
С. Даллас
24'
Желтая карточка
П. Эрнандес
20'
20'
Желтая карточка
Т. Лоуренс
20'
Желтая карточка
С. Мэлони
5'
Желтая карточка
Ф. Томори
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
2
Джайден Богль
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
47
Джек Кларк
ПВ
37
Исайя Браун
ЦФ
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
3
Эшли Коул
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Касилья
15
Даллас
6
Купер
12
Эйлинг
28
Берарди
27
Филлипс
43
Клих
16
Шеклтон
11
Харрисон
19
Эрнандес
45
Бэмфорд
4-2-3-1
13
Рос
2
Мэлони
36
Кио
23
Томори
2
Богль
4
Джонсон
14
Холмс
10
Уилсон
7
Маунт
10
Лоуренс
10
Беннетт
Остались в запасе
Лидс
Дерби Каунти
47
Джек Кларк
ПВ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
37
Исайя Браун
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
33
Скотт Карсон
ВР
3
Эшли Коул
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
47
Джек Кларк
ПВ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
37
Исайя Браун
ЦФ
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
3
Эшли Коул
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Лидс - Дерби Каунти
5
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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