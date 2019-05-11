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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Вест Бромвич
Астон Вилла - Вест Бромвич: обзор матча 11 мая 2019
Астон Вилла
11.05.2019, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
2 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Вест Бромвич
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Астон Вилла - Вест Бромвич
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
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4 : 4
08.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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3 : 0
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Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
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3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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