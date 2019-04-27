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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Хартберг
Рапид - Хартберг: обзор матча 27 апреля 2019
Рапид
27.04.2019, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 28 тур
3 : 4
Завершен
Хартберг
4'
К. Кнасмюллнер (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Хартберг
Желтая карточка
Ф. Шобесбергер
83'
Вторая желтая
Т. Мург
70'
Желтая карточка
Т. Мург
70'
Желтая карточка
М. Поцман
64'
Желтая карточка
М. Хофманн
18'
Желтая карточка
Р. Штребингер
12'
4'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
К. Кнасмюллнер
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Рапид - Хартберг
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
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3 : 0
08.11.2026
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0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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