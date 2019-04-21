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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Канзаc Сити
Сан-Хосе - Канзаc Сити: обзор матча 21 апреля 2019
Сан-Хосе
21.04.2019, воскресенье, 05:00
США. МЛС
4 : 1
Завершен
Канзаc Сити
6'
Д. Хусен
12'
Д. Хусен
46'
Ш. Салинас
66'
Ф. Гутьеррес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сан-Хосе - Канзаc Сити
66'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Ф. Гутьеррес
Желтая карточка
Т. Томпсон
54'
ГОЛ! 3:0!
Ш. Салинас
46'
Желтая карточка
К. Эспиноса
45'
+2
Желтая карточка
А. Годой
45'
+2
ГОЛ! 2:0!
Д. Хусен
12'
ГОЛ! 1:0!
Д. Хусен
Пас отдал
А. Годой
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
30
Гарольд Каммингс
ЦЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
6
Ши Салинас
ЦП
9
Дэнни Хусен
ЦФ
22
Томми Томпсон
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Канзаc Сити
29
Тимоти Мелия
ВР
5
Мэтт Бислер
ЦЗ
77
Джонни Расселл
ЦП
21
Фелипе Гутьеррес
ЦП
8
Грэм Зуси
ЦП
11
Кристиан Немет
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Сан-Хосе
16
Франсуа Аффольтер
ЦЗ
10
Валерий Казаишвили
ЦП
8
Крис Вондоловски
ЦФ
Канзаc Сити
15
Сет Синович
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
4
Николас Хаслер
ЦП
1-4-2
30
Каммингс
26
Юнгвирт
7
Эспиноса
6
Салинас
20
Годой
22
Томпсон
9
Хусен
1-3-1
29
Мелия
5
Бислер
77
Расселл
21
Гутьеррес
8
Зуси
11
Немет
Остались в запасе
Сан-Хосе
Канзаc Сити
16
Франсуа Аффольтер
ЦЗ
10
Валерий Казаишвили
ЦП
8
Крис Вондоловски
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
15
Сет Синович
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
4
Николас Хаслер
ЦП
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
16
Франсуа Аффольтер
ЦЗ
10
Валерий Казаишвили
ЦП
8
Крис Вондоловски
ЦФ
Остались в запасе
15
Сет Синович
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
4
Николас Хаслер
ЦП
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Сан-Хосе - Канзаc Сити
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
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