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Расписание матчей
Кубок Азии
Япония - Катар
Япония - Катар: обзор матча 01 февраля 2019
Япония
01.02.2019, пятница, 17:00
Кубок Азии, Финал
1 : 3
Завершен
Катар
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Япония - Катар
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Япония
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
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3 : 1
24.09.2026
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29.06.2026
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Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
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3 : 1
24.06.2026
Катар
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