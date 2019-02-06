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Расписание матчей
Англия. Кубок
Вест Бромвич - Брайтон
Вест Бромвич - Брайтон: обзор матча 06 февраля 2019
Вест Бромвич
06.02.2019, среда, 23:05
Англия. Кубок, 1/16 финала
1 : 3
Завершен
Брайтон
77'
К. Бартли
82'
Ф. Андоне
104'
Г. Мюррэй
117'
Г. Мюррэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вест Бромвич - Брайтон
117'
ГОЛ! 1:3!
Г. Мюррэй
Пас отдал
Д. Проппер
104'
ГОЛ! 1:2!
Г. Мюррэй
82'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Андоне
81'
Желтая карточка
И. Биссума
ГОЛ! 1:0!
К. Бартли
77'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Весли Хулахан
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Бруно
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Брайтон
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
4-1-3-2
31
Бонд
22
Таунсенд
5
Бартли
4
Мирс
4
Адарабиойо
8
Ливермор
14
Хулахан
45
Харпер
26
Филд
16
Родригес
4
Робсон-Кану
4-2-2-1
27
Баттон
27
Балогун
33
Берн
2
Бруно
13
Бернардо
28
Биссума
7
Каял
11
Джаханбакш
93
Кноккарт
7
Андоне
Остались в запасе
Вест Бромвич
Брайтон
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Вест Бромвич - Брайтон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
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