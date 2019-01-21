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Расписание матчей
Кубок Азии
Австралия - Узбекистан
Австралия - Узбекистан: обзор матча 21 января 2019
Австралия
21.01.2019, понедельник, 17:00
Кубок Азии, 1/8 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Узбекистан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Австралия - Узбекистан
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Австралия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Узбекистан
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Узбекистан
- : -
23.12.2027
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
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01.10.2026
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