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Расписание матчей
Англия. Кубок
Мидлсбро - Ньюпорт Каунти
Мидлсбро - Ньюпорт Каунти: обзор матча 26 января 2019
Мидлсбро
26.01.2019, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
1 : 1
Завершен
Ньюпорт Каунти
51'
Д. Айяла
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Мидлсбро - Ньюпорт Каунти
Желтая карточка
Э. Флетчер
52'
ГОЛ! 1:0!
Д. Айяла
Пас отдал
Л. Уинг
51'
Начало матча
Статистика матча Мидлсбро - Ньюпорт Каунти
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
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2 : 2
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Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
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