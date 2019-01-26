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Расписание матчей
Англия. Кубок
Брайтон - Вест Бромвич
Брайтон - Вест Бромвич: обзор матча 26 января 2019
Брайтон
26.01.2019, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
0 : 0
Завершен
Вест Бромвич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Брайтон - Вест Бромвич
Желтая карточка
Ю. Локадия
59'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
2
Бруно
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
28
Ив Биссума
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Брайтон
5
Льюис Данк
ЦЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
4-3-1-2
27
Баттон
33
Берн
25
Даффи
2
Бруно
33
Монтойя
28
Биссума
16
Стивенс
7
Каял
93
Кноккарт
9
Локадия
7
Андоне
4-3-2
31
Бонд
4
Адарабиойо
4
Мирс
5
Бартли
22
Таунсенд
14
Хулахан
26
Филд
45
Харпер
17
Леко
4
Робсон-Кану
Остались в запасе
Брайтон
Вест Бромвич
7
Солли Мач
ПВ
5
Льюис Данк
ЦЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
13
Боаз Майхилл
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Остались в запасе
7
Солли Мач
ПВ
5
Льюис Данк
ЦЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Статистика матча Брайтон - Вест Бромвич
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
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