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Расписание матчей
Италия. Кубок
Торино - Фиорентина
Торино - Фиорентина: обзор матча 13 января 2019
Торино
13.01.2019, воскресенье, 17:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
0 : 2
Завершен
Фиорентина
87'
Ф. Кьеза
90+2'
Ф. Кьеза
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Торино - Фиорентина
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
Ф. Кьеза
87'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кьеза
Желтая карточка
О. Эйна
75'
53'
Желтая карточка
Г. Пеццелла
45'
Желтая карточка
Ж. Верету
32'
Желтая карточка
Н. Миленкович
24'
Желтая карточка
М. Бенасси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Фиорентина
40
Альбан Лафон
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
17
Жордан Верету
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Торино
21
Антонио Розати
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
23
Саша Лукич
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
20
Симоне Эдера
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
8
Жерсон
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
3-2-3-1-1
46
Сиригу
63
Н'Кулу
4
Иццо
26
Джиджи
34
Эйна
29
Де Сильвестри
8
Мейте
8
Ринкон
33
Базелли
44
Фальке
11
Белотти
3-2-2-1-2
40
Лафон
2
Пеццелла
14
Уго
31
Миленкович
6
Фернандес
3
Бираги
17
Верету
24
Бенасси
14
Кьеза
87
Миральяс
10
Муриэль
Остались в запасе
Торино
Фиорентина
7
Алекс Беренгер
ПВ
21
Антонио Розати
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
23
Саша Лукич
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
1
Бартломей Дронговски
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
8
Жерсон
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
7
Алекс Беренгер
ПВ
21
Антонио Розати
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
23
Саша Лукич
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Остались в запасе
1
Бартломей Дронговски
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
8
Жерсон
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Торино - Фиорентина
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
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