Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Монако - Ренн
Монако - Ренн: обзор матча 09 января 2019
Монако
09.01.2019, среда, 20:45
Франция. Кубок лиги, 1/4 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 8 : 7
Завершен
Ренн
55'
Р. Лопеш
30'
Б. Бурижо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Монако - Ренн
74'
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
ГОЛ! 1:1!
Р. Лопеш
Пас отдал
Ж. Серрано
55'
Желтая карточка
Ю. Тилеманс
50'
30'
ГОЛ! 0:1!
Б. Бурижо
Пас отдал
А. Бен Арфа
Желтая карточка
Ж. Серрано
29'
Желтая карточка
Р. Лопеш
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
3
Жульен Серрано
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Мусса Силла
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Монако
30
Сейду Си
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
25
Пеле
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Ренн
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
15
Якоб Йоханссон
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
3-3-1-1-1
40
Бадьяшиль
27
Налдо
5
Бадьяшиль
15
Глик
3
Серрано
15
Айт Беннассер
39
Хенрикс
18
Тилеманс
9
Лопеш
9
Силла
4-3-2-1
40
Коубек
14
Траоре
3
Да Силва
17
Мешер
5
Бенсебаини
19
Гренье
27
Бурижо
21
Андре
7
Сарр
8
Бен Арфа
9
Джордан
Остались в запасе
Монако
Ренн
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
10
Софьян Диоп
АП
30
Сейду Си
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
25
Пеле
ЦП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
15
Якоб Йоханссон
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
10
Софьян Диоп
АП
30
Сейду Си
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
25
Пеле
ЦП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Остались в запасе
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
15
Якоб Йоханссон
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Монако - Ренн
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Новости команд
Все
Монако
Ренн
«Монако» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:48
Тренер «Монако» прокомментировал травму Головина
20 ноября
1
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
20 ноября
Лига 1: шансы «Монако» и «Осера» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Монако» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 21:35
Тренер «Монако» прокомментировал травму Головина
20 ноября
1
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
20 ноября
Лига 1: шансы «Монако» и «Осера» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Стало известно, когда восстановится Головин, пропустивший матчи сборной России
20 ноября
1
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:48
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+