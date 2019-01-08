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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Лион - Страсбур
Лион - Страсбур: обзор матча 08 января 2019
Лион
08.01.2019, вторник, 23:00
Франция. Кубок лиги, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Страсбур
49'
Б. Траоре
26'
Л. Ажорк (П)
52'
Л. Коне
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лион - Страсбур
52'
ГОЛ! 1:2!
Л. Коне
Пас отдал
Д. Ленар
ГОЛ! 1:1!
Б. Траоре
Пас отдал
М. Депай
49'
39'
Желтая карточка
А. Каси
26'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Ажорк
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
21
Маршал
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
24
Папе Шейх
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
8
Жонас Мартен
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Лион
28
Умар Соле
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Горжелен
23
Менди
64
Денайе
6
Марсело
21
Маршал
2
Тете
24
Шейх
10
Ауа
11
Терье
10
Фекир
10
Депай
3-3-1-1-1
21
Камара
5
Коне
18
Мартинес
23
Митрович
70
Лала
28
Сиссоко
19
Каси
8
Мартен
28
Томассон
19
Ажорк
Остались в запасе
Лион
Страсбур
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Умар Соле
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
26
Матс Селс
ВР
10
Бенжамин Корнье
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Остались в запасе
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Умар Соле
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Остались в запасе
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
26
Матс Селс
ВР
10
Бенжамин Корнье
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Главный тренер
Уго Оливейра
Статистика матча Лион - Страсбур
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
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