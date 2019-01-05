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Расписание матчей
Франция. Кубок
Ред Стар - Кан
Ред Стар - Кан: обзор матча 05 января 2019
Ред Стар
05.01.2019, суббота, 20:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Кан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ред Стар - Кан
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
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03.10.2026
Кан
Информация о матче
Стадион:
Мишель д'Орнано
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