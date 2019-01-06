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Расписание матчей
Англия. Кубок
Ньюпорт Каунти - Лестер
Ньюпорт Каунти - Лестер: обзор матча 06 января 2019
Ньюпорт Каунти
06.01.2019, воскресенье, 19:30
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Лестер
82'
Р. Геззаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ньюпорт Каунти - Лестер
82'
ГОЛ! 0:1!
Р. Геззаль
45'
+1
Желтая карточка
С. Оказаки
Начало матча
Статистика матча Ньюпорт Каунти - Лестер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
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- : -
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14.11.2026
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Англия. Вторая лига, 14 тур
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30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
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Англия. Первая лига, 9 тур
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- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
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27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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