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Расписание матчей
Англия. Кубок
Борнмут - Брайтон
Борнмут - Брайтон: обзор матча 05 января 2019
Борнмут
05.01.2019, суббота, 15:30
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 3
Завершен
Брайтон
55'
М. Пью
31'
А. Кноккарт
34'
И. Биссума
64'
Ф. Андоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Борнмут - Брайтон
Желтая карточка
С. Кук
90'
Желтая карточка
Э. Сурман
84'
64'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Андоне
Пас отдал
Ш. Даффи
ГОЛ! 1:2!
М. Пью
Пас отдал
Э. Сурман
55'
34'
ГОЛ! 0:2!
И. Биссума
Пас отдал
А. Кноккарт
31'
ГОЛ! 0:1!
А. Кноккарт
Пас отдал
Ю. Локадия
22'
Желтая карточка
Д. Стивенс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Марк Пью
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
2
Бруно
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Борнмут
15
Натан Аке
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
7
Дэвид Брукс
ПВ
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
3-2-1-2
1
Боруц
15
Рико
17
Клайн
27
Кук
8
Пью
16
Сурман
10
Фрейзер
33
Айб
11
Муссе
4-3-1-2
23
Стил
2
Бруно
13
Бонг
27
Балогун
25
Даффи
7
Каял
16
Стивенс
28
Биссума
93
Кноккарт
9
Локадия
7
Андоне
Остались в запасе
Борнмут
Брайтон
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
15
Натан Аке
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
Главный тренер
Марко Розе
7
Солли Мач
ПВ
27
Дэвид Баттон
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
15
Натан Аке
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
Остались в запасе
7
Солли Мач
ПВ
27
Дэвид Баттон
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Борнмут - Брайтон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
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