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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Орлеан - ПСЖ
Орлеан - ПСЖ: обзор матча 18 декабря 2018
Орлеан
18.12.2018, вторник, 23:00
Франция. Кубок лиги, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
ПСЖ
41'
Э. Кавани
81'
М. Диаби
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Орлеан - ПСЖ
82'
Желтая карточка
Х. Бернат
81'
ГОЛ! 0:2!
М. Диаби
Пас отдал
Ю. Дракслер
41'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кавани
Пас отдал
А. Ди Мария
Начало матча
Статистика матча Орлеан - ПСЖ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Орлеан
Франция. Третья лига, 13 тур
Орлеан
- : -
23.11.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Орлеан
1 : 1
31.10.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 10 тур
Кевийи
3 : 2
17.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Орлеан
0 : 0
26.09.2026
Канн
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
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Орлеан
ПСЖ
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