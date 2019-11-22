Сан-Марино - Россия

Комличенко тоже молодцом, почаще выпускать паренька надо!
|3 тур
|8 июня, суббота
|19:00
|Россия
|9:0
|Сан-Марино
|3 тур
|8 июня, суббота
|19:00
|Россия
|9:0
|Сан-Марино
|Группа I
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бельгия
|10
|10
|0
|0
|40:3
|+37
|30
|2.
|Россия
|10
|8
|0
|2
|33:8
|+25
|24
|3.
|Шотландия
|10
|5
|0
|5
|16:19
|-3
|15
|4.
|Кипр
|10
|3
|1
|6
|15:20
|-5
|10
|5.
|Казахстан
|10
|3
|1
|6
|13:17
|-4
|10
|6.
|Сан-Марино
|10
|0
|0
|10
|1:51
|-50
|0
Комличенко тоже молодцом, почаще выпускать паренька надо!
Наш Артём — отличный парень!
Лишь не много балабол
Завтра семь,а может восемь
Где голы полено спросим?
Один солдат на свете жил,
Красивый и отважный,
Но он игрушкой детской был-ведь был солдат бумажный(стих Василия Уткина)
Вот это красавчики! Сборная- машина! Вот это уровень! 5-0!!!!
Уровень в матче с Бельгией увидели
Во поле березка ( Дзюба) стояла.........
Бакаев-беспонтовая деревяшка
Что то наш лев какой то деревянный... совсем забивать не может