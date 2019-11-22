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Сан-Марино - Россия

19.11.2019, Вторник, 22:45 мск Трансляция: Первый канал Отбор ЧЕ-2020, 10 тур Сан-Марино - Россия
Отбор ЧЕ-2020 2019, группа I
3 тур
8 июня, суббота 19:00 Россия 9:0 Сан-Марино
Группа I И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бельгия 10 10 0 0 40:3 +37 30
2. Россия 10 8 0 2 33:8 +25 24
3. Шотландия 10 5 0 5 16:19 -3 15
4. Кипр 10 3 1 6 15:20 -5 10
5. Казахстан 10 3 1 6 13:17 -4 10
6. Сан-Марино 10 0 0 10 1:51 -50 0
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    Рейтинг: +73

    Оборонщик 20 ноября 2019, 08:34

    Комличенко тоже молодцом, почаще выпускать паренька надо!

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    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 20 ноября 2019, 07:35

    Наш Артём — отличный парень!
    Лишь не много балабол
    Завтра семь,а может восемь
    Где голы полено спросим?

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    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 20 ноября 2019, 07:00

    Один солдат на свете жил,
    Красивый и отважный,
    Но он игрушкой детской был-ведь был солдат бумажный(стих Василия Уткина)

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    Рейтинг: +15350

    Hektor 84 20 ноября 2019, 00:38

    И кто кузяеву номер 9 отдал?

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    Рейтинг: +15350

    Hektor 84 20 ноября 2019, 00:36

    А как же главный лев не забил??? Уже не рвется Кержакова обогнать и корону напялить?

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    Рейтинг: +374

    zaichkin777@gmail.com 20 ноября 2019, 00:34

    Вот это красавчики! Сборная- машина! Вот это уровень! 5-0!!!!

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    Рейтинг: +566

    Mr Abdullaev > zaichkin777@gmail.com 20 ноября 2019, 12:07

    Уровень в матче с Бельгией увидели

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    Рейтинг: +463

    Great Tartaria 20 ноября 2019, 00:31

    Во поле березка ( Дзюба) стояла.........

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    Рейтинг: +26

    Nikolai58CSKA 20 ноября 2019, 00:14

    Бакаев-беспонтовая деревяшка

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    Рейтинг: +1695

    МЯСО87 20 ноября 2019, 00:05

    Что то наш лев какой то деревянный... совсем забивать не может

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    Рейтинг: +4486

    Snek 20 ноября 2019, 00:00

    Дайти леви гол забить, ато он будит драццо.

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