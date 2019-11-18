Люксембург - Португалия

рональдью давай покер
|7 тур
|11 октября, пятница
|21:45
|Португалия
|3:0
|Люксембург
|7 тур
|11 октября, пятница
|21:45
|Португалия
|3:0
|Люксембург
|
|15 октября, вторник
|21:00
|Португалия
|3:0
|Люксембург
|
|7 сентября, пятница
|22:45
|Люксембург
|1:2
|Португалия
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Украина
|8
|6
|2
|0
|17:4
|+13
|20
|2.
|Португалия
|8
|5
|2
|1
|22:6
|+16
|17
|3.
|Сербия
|8
|4
|2
|2
|17:17
|0
|14
|4.
|Люксембург
|8
|1
|1
|6
|7:16
|-9
|4
|5.
|Литва
|8
|0
|1
|7
|5:25
|-20
|1