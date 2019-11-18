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Люксембург - Португалия

17.11.2019, Воскресенье, 17:00 мск Трансляция: Матч! Футбол 2 Отбор ЧЕ-2020, 10 тур Люксембург - Португалия
Отбор ЧЕ-2020 2019, группа B
7 тур
11 октября, пятница 21:45 Португалия 3:0 Люксембург
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013), группа F

15 октября, вторник 21:00 Португалия 3:0 Люксембург

7 сентября, пятница 22:45 Люксембург 1:2 Португалия
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Украина 8 6 2 0 17:4 +13 20
2. Португалия 8 5 2 1 22:6 +16 17
3. Сербия 8 4 2 2 17:17 0 14
4. Люксембург 8 1 1 6 7:16 -9 4
5. Литва 8 0 1 7 5:25 -20 1
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    Рейтинг: +174

    iurylario 17 ноября 2019, 17:04

    рональдью давай покер

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