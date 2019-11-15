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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Босния и Герцеговина - Италия
Босния и Герцеговина - Италия: обзор матча 15 ноября 2019
Босния и Герцеговина
15.11.2019, пятница, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа J, 9 тур
0 : 3
Завершен
Италия
21'
Ф. Ачерби
37'
Л. Инсинье
53'
А. Белотти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Босния и Герцеговина - Италия
Желтая карточка
А. Ковачевич
80'
65'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
53'
ГОЛ! 0:3!
А. Белотти
Пас отдал
Н. Барелла
37'
ГОЛ! 0:2!
Л. Инсинье
Пас отдал
А. Белотти
25'
Желтая карточка
Ф. Бернардески
21'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Ачерби
Пас отдал
Н. Барелла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Босния и Герцеговина
12
Ибрахим Сехич
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
19
Аднан Ковачевич
ЦЗ
4
Зоран Квржич
ЦЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Мухамед Бешич
ОП
10
Миралем Пьянич
ЦП
13
Гойко Цимирот
ЦП
8
Раде Крунич
ЦП
19
Эдин Вишча
ПВ
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Эмерсон
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Сандро Тонали
ОП
18
Николо Барелла
ЦП
8
Жоржиньо
ЦП
20
Федерико Бернардески
ПВ
9
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Босния и Герцеговина
22
Ясмин Бурич
ВР
22
Кенан Пирич
ВР
2
Элдар Чивич
ЛЗ
23
Харис Дулевич
ЛП
0
Мато Яяло
ЦП
6
Дино Хотич
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
18
Армин Ходжич
ЦФ
Италия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
0
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Алессио Романьоли
ЦЗ
0
Армандо Иццо
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
18
Николо Дзаньоло
ЦП
0
Гаэтано Кастровилли
ЦП
13
Роландо Мандрагора
ЦП
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
4-1-3-1-1
12
Сехич
5
Колашинац
4
Квржич
3
Бичакчич
19
Ковачевич
7
Бешич
10
Пьянич
13
Цимирот
8
Крунич
19
Вишча
11
Джеко
4-1-2-2-1
1
Доннарумма
24
Флоренци
19
Бонуччи
15
Ачерби
13
Эмерсон
8
Тонали
18
Барелла
8
Жоржиньо
20
Бернардески
10
Инсинье
9
Белотти
Остались в запасе
Босния и Герцеговина
Италия
23
Харис Дулевич
ЛП
20
Изет Хайрович
ПВ
22
Ясмин Бурич
ВР
22
Кенан Пирич
ВР
2
Элдар Чивич
ЛЗ
0
Мато Яяло
ЦП
6
Дино Хотич
ЦП
18
Армин Ходжич
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
14
Федерико Кьеза
ЛВ
1
Сальваторе Сиригу
ВР
0
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Алессио Романьоли
ЦЗ
0
Армандо Иццо
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
18
Николо Дзаньоло
ЦП
0
Гаэтано Кастровилли
ЦП
13
Роландо Мандрагора
ЦП
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
23
Харис Дулевич
ЛП
20
Изет Хайрович
ПВ
22
Ясмин Бурич
ВР
22
Кенан Пирич
ВР
2
Элдар Чивич
ЛЗ
0
Мато Яяло
ЦП
6
Дино Хотич
ЦП
18
Армин Ходжич
ЦФ
Остались в запасе
14
Федерико Кьеза
ЛВ
1
Сальваторе Сиригу
ВР
0
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Алессио Романьоли
ЦЗ
0
Армандо Иццо
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
18
Николо Дзаньоло
ЦП
0
Гаэтано Кастровилли
ЦП
13
Роландо Мандрагора
ЦП
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Босния и Герцеговина - Италия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Босния и Герцеговина
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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