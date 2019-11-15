Португалия - Литва

Завтра интернет рожать будет от того как Он тащщщщит!!!)))
|6 тур
|10 сентября, вторник
|21:45
|Литва
|1:5
|Португалия
|6 тур
|10 сентября, вторник
|21:45
|Литва
|1:5
|Португалия
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Украина
|8
|6
|2
|0
|17:4
|+13
|20
|2.
|Португалия
|8
|5
|2
|1
|22:6
|+16
|17
|3.
|Сербия
|8
|4
|2
|2
|17:17
|0
|14
|4.
|Люксембург
|8
|1
|1
|6
|7:16
|-9
|4
|5.
|Литва
|8
|0
|1
|7
|5:25
|-20
|1
Завтра интернет рожать будет от того как Он тащщщщит!!!)))
Ну как всегда пенька для пеналду . Бравооооо.
Оооо давно тебя девчонки не видно было . Защищаешь своего петуха все да ? Курва соси дальше ))))