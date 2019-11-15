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Португалия - Литва

14.11.2019, Четверг, 22:45 мск Трансляция: Матч! Футбол 3 Отбор ЧЕ-2020, 9 тур Португалия - Литва
Отбор ЧЕ-2020 2019, группа B
6 тур
10 сентября, вторник 21:45 Литва 1:5 Португалия
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Украина 8 6 2 0 17:4 +13 20
2. Португалия 8 5 2 1 22:6 +16 17
3. Сербия 8 4 2 2 17:17 0 14
4. Люксембург 8 1 1 6 7:16 -9 4
5. Литва 8 0 1 7 5:25 -20 1
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    Рейтинг: +18

    BleffSlade 14 ноября 2019, 23:54

    Завтра интернет рожать будет от того как Он тащщщщит!!!)))

    2
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    Рейтинг: +122

    АлексOZ 14 ноября 2019, 23:32

    лучший спец по карликам "рвёт" лабусов )))))

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 14 ноября 2019, 22:55

    Ну как всегда пенька для пеналду . Бравооооо.

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > Вот оно чё Михалыч 15 ноября 2019, 02:55

    Оооо давно тебя девчонки не видно было . Защищаешь своего петуха все да ? Курва соси дальше ))))

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