Украина - Португалия

Молодцы, ребята!
|1 тур
|22 марта, пятница
|22:45
|Португалия
|0:0
|Украина
|1 тур
|22 марта, пятница
|22:45
|Португалия
|0:0
|Украина
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Украина
|8
|6
|2
|0
|17:4
|+13
|20
|2.
|Португалия
|8
|5
|2
|1
|22:6
|+16
|17
|3.
|Сербия
|8
|4
|2
|2
|17:17
|0
|14
|4.
|Люксембург
|8
|1
|1
|6
|7:16
|-9
|4
|5.
|Литва
|8
|0
|1
|7
|5:25
|-20
|1
Молодцы Украина! Хорошо прошли отборочный тур ни разу не проиграв! Успехов!
Для протвезление каклодрочеров зайдите на какляцкие футбольные сайты или цензор нет. Сколько в России дибилов без родуи племени, которые великодушно прощают убийства тысячи русских на Донбассе, концлагерь под Мариуполем да и постоянные выплевывания в сторону России публичных людей в том числе футболистов, так что Путин это то что вы заслужили
молчать всем хэйтерам,с первого места вышла досрочно команда Украины! достойно!
сейчас хохлам настучат по шишке
тебе уже по лбу настучали на радость)
Левая пенька . Пеналду гол да ещё и красная лишь бы Кристина не плакал(ла)
где Криш бы не фигурировал везде говном его закидываешь...не понимаю таких людей...
Динарка просто любитель передергивать на гномиков, главным образом на Месси.
Петушалду это тебе не Литва и не левые пеньки в серии а