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Украина - Португалия

14.10.2019, Понедельник, 21:45 мск Трансляция: Матч ТВ Отбор ЧЕ-2020, 8 тур Украина - Португалия
Отбор ЧЕ-2020 2019, группа B
1 тур
22 марта, пятница 22:45 Португалия 0:0 Украина
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Украина 8 6 2 0 17:4 +13 20
2. Португалия 8 5 2 1 22:6 +16 17
3. Сербия 8 4 2 2 17:17 0 14
4. Люксембург 8 1 1 6 7:16 -9 4
5. Литва 8 0 1 7 5:25 -20 1
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    Рейтинг: +225

    dovakin 15 октября 2019, 18:18

    Молодцы, ребята!

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 15 октября 2019, 00:52

    Молодцы Украина! Хорошо прошли отборочный тур ни разу не проиграв! Успехов!

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    Рейтинг: +142

    MaxiLeon 15 октября 2019, 00:49

    Молодцы , с Победой

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    Рейтинг: +1956

    Олег1204 15 октября 2019, 00:21

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    Для протвезление каклодрочеров зайдите на какляцкие футбольные сайты или цензор нет. Сколько в России дибилов без родуи племени, которые великодушно прощают убийства тысячи русских на Донбассе, концлагерь под Мариуполем да и постоянные выплевывания в сторону России публичных людей в том числе футболистов, так что Путин это то что вы заслужили

    -7
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    Рейтинг: +103

    badzan 14 октября 2019, 23:53

    молчать всем хэйтерам,с первого места вышла досрочно команда Украины! достойно!

    2
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 14 октября 2019, 23:26

    сейчас хохлам настучат по шишке

    -1
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    Рейтинг: +103

    badzan > andrej-lucevich 14 октября 2019, 23:54

    тебе уже по лбу настучали на радость)

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 14 октября 2019, 23:17

    Левая пенька . Пеналду гол да ещё и красная лишь бы Кристина не плакал(ла)

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    Рейтинг: +2636

    Andrering87 > dinar7777dinar 14 октября 2019, 23:37

    где Криш бы не фигурировал везде говном его закидываешь...не понимаю таких людей...

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    Рейтинг: +811

    Valeron2790 > Andrering87 14 октября 2019, 23:59

    Динарка просто любитель передергивать на гномиков, главным образом на Месси.

    1
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    Рейтинг: +1956

    Олег1204 14 октября 2019, 23:08

    Каклы сильны

    -3
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    Рейтинг: +585

    tilvan 14 октября 2019, 22:54

    Украина в этом отборе выглядит достаточно мощно

    3
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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 14 октября 2019, 22:33

    Петушалду это тебе не Литва и не левые пеньки в серии а

    -2
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