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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Латвия - Польша
Латвия - Польша: обзор матча 10 октября 2019
Латвия
10.10.2019, четверг, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа G, 7 тур
0 : 3
Завершен
Польша
9'
Р. Левандовски
13'
Р. Левандовски
76'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Латвия - Польша
76'
ГОЛ! 0:3!
Р. Левандовски
Пас отдал
К. Гросицки
Желтая карточка
В. Максименко
52'
13'
ГОЛ! 0:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
К. Гросицки
9'
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
С. Шиманьски
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Латвия
1
Андрис Ванинс
ВР
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
3
Марцис Осс
ЦЗ
26
Виталий Максименко
ЦЗ
10
Янис Икаунекс
ЦП
7
Ритварс Ругинс
ЦП
0
Олег Лайзанс
ЦП
9
Владислав Гутковскис
ЦФ
15
Денис Ракельс
ЦФ
Главный тренер
Марьян Пахарь
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
10
Гжегож Крыховяк
ОП
10
Петр Зелински
ЦП
23
Матеуш Клих
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ежи Юзеф Бженчек
Латвия
1
Павел Штейнборс
ВР
7
Владимирс Камеш
ЦП
10
Давис Икаунекс
ЦП
16
Игорь Тарасов
ЦП
20
Робертс Ульдрикис
ЦФ
16
Артурс Карашаускс
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
Польша
1
Лукаш Скорупски
ВР
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
6
Яцек Горальски
ЦП
0
Доминик Фурман
ЦП
17
Дамиан Кадзиор
ЦП
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
4-3-2
1
Ванинс
3
Ягодинскис
3
Осс
26
Максименко
4
Дубра
10
Икаунекс
7
Ругинс
0
Лайзанс
15
Ракельс
9
Гутковскис
4-1-3-1-1
1
Щесны
4
Кедзиора
5
Беднарек
15
Глик
13
Рыбус
10
Крыховяк
10
Зелински
23
Клих
11
Гросицки
20
Шиманьски
9
Левандовски
Остались в запасе
Латвия
Польша
1
Павел Штейнборс
ВР
7
Владимирс Камеш
ЦП
10
Давис Икаунекс
ЦП
16
Игорь Тарасов
ЦП
20
Робертс Ульдрикис
ЦФ
16
Артурс Карашаускс
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
Главный тренер
Марьян Пахарь
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
1
Лукаш Скорупски
ВР
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
6
Яцек Горальски
ЦП
0
Доминик Фурман
ЦП
17
Дамиан Кадзиор
ЦП
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Ежи Юзеф Бженчек
Остались в запасе
1
Павел Штейнборс
ВР
7
Владимирс Камеш
ЦП
10
Давис Икаунекс
ЦП
16
Игорь Тарасов
ЦП
20
Робертс Ульдрикис
ЦФ
16
Артурс Карашаускс
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
Остались в запасе
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
1
Лукаш Скорупски
ВР
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
6
Яцек Горальски
ЦП
0
Доминик Фурман
ЦП
17
Дамиан Кадзиор
ЦП
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Марьян Пахарь
Главный тренер
Ежи Юзеф Бженчек
Статистика матча Латвия - Польша
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Стадион:
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