Введите ваш ник на сайте

Люксембург - Сербия

10.09.2019, Вторник, 21:45 мск Отбор ЧЕ-2020, 6 тур Люксембург - Сербия
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Украина 8 6 2 0 17:4 +13 20
2. Португалия 8 5 2 1 22:6 +16 17
3. Сербия 8 4 2 2 17:17 0 14
4. Люксембург 8 1 1 6 7:16 -9 4
5. Литва 8 0 1 7 5:25 -20 1
...
  • Читайте нас: 