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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Дания - Грузия
Дания - Грузия: обзор матча 10 июня 2019
Дания
10.06.2019, понедельник, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа D, 4 тур
5 : 1
Завершен
Грузия
13'
К. Дольберг
30'
К. Эриксен (П)
63'
К. Дольберг
73'
Ю. Поульсен
90+3'
М. Брейтуэйт
25'
С. Лобжанидзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дания - Грузия
ГОЛ! 5:1!
М. Брейтуэйт
Пас отдал
Д. Васс
90'
+3
79'
Замена
Л. Двали
️️️️
Г. Наваловский
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
Ю. Поульсен
75'
ГОЛ! 4:1!
Ю. Поульсен
73'
64'
Желтая карточка
Г. Папунашвили
ГОЛ! 3:1!
К. Дольберг
63'
Замена
Д. Васс
️️️️
Р. Сков
62'
58'
Замена
Г. Папунашвили
️️️️
Л. Парунашвили
54'
Желтая карточка
В. Гвилия
51'
Желтая карточка
Н. Квеквескири
Замена
Занка
️️️️
С. Кьер
36'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Эриксен
30'
29'
Желтая карточка
Д. Канкава
25'
ГОЛ! 1:1!
С. Лобжанидзе
Пас отдал
В. Гвилия
ГОЛ! 1:0!
К. Дольберг
Пас отдал
С. Кьер
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
8
Томас Делэни
ОП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
24
Роберт Сков
ПВ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
4
Гурам Кашия
ЦЗ
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
18
Гиа Григалава
ЦЗ
22
Георгий Наваловский
ЦЗ
21
Валериан Гвилия
ЦП
14
Лаша Парунашвили
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
20
Джаба Канкава
ЦП
10
Ника Квеквескири
ЦП
Главный тренер
Владимир Вайсс
Дания
22
Фредерик Реннов
ВР
13
Занка
ЦЗ
14
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
18
Даниэль Васс
ЦП
19
Лассе Шоне
ЦП
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
9
Николай Йоргенсен
ЦФ
Грузия
13
Георгий Макаридзе
ВР
13
Роин Квасхвадзе
ВР
0
Леван Харабадзе
ЛЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
20
Джамбул Джигаури
ЦП
6
Георгий Абурджания
ЦП
20
Георгий Папунашвили
ЦП
14
Вато Арвеладзе
АП
3-1-2-2-2
1
Шмейхель
2
Анкерсен
4
Кьер
13
Кристенсен
8
Делэни
17
Стригер Ларсен
23
Хейбьерг
10
Эриксен
24
Сков
20
Поульсен
12
Дольберг
4-5-1
1
Лория
2
Какабадзе
18
Григалава
22
Наваловский
4
Кашия
14
Парунашвили
12
Лобжанидзе
20
Канкава
10
Квеквескири
8
Китеишвили
21
Гвилия
24
Сков
18
Васс
18
Васс
24
Сков
4
Кьер
13
Занка
13
Занка
4
Кьер
20
Поульсен
9
Брейтуэйт
9
Брейтуэйт
20
Поульсен
22
Наваловский
3
Двали
3
Двали
22
Наваловский
14
Парунашвили
20
Папунашвили
20
Папунашвили
14
Парунашвили
Остались в запасе
Дания
Грузия
22
Фредерик Реннов
ВР
14
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
19
Лассе Шоне
ЦП
9
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
14
Вато Арвеладзе
АП
0
Леван Харабадзе
ЛЗ
13
Георгий Макаридзе
ВР
13
Роин Квасхвадзе
ВР
20
Джамбул Джигаури
ЦП
6
Георгий Абурджания
ЦП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
22
Фредерик Реннов
ВР
14
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
19
Лассе Шоне
ЦП
9
Николай Йоргенсен
ЦФ
Остались в запасе
14
Вато Арвеладзе
АП
0
Леван Харабадзе
ЛЗ
13
Георгий Макаридзе
ВР
13
Роин Квасхвадзе
ВР
20
Джамбул Джигаури
ЦП
6
Георгий Абурджания
ЦП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
Главный тренер
Аге Хареиде
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Дания - Грузия
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Грузия
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Шергенхофер
(Форарльберг)
Стадион:
Паркен
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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