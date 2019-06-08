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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Греция - Италия
Греция - Италия: обзор матча 08 июня 2019
Греция
08.06.2019, суббота, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа J, 3 тур
0 : 3
Завершен
Италия
23'
Н. Барелла
30'
Л. Инсинье
33'
Л. Бонуччи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Греция - Италия
Желтая карточка
Г. Масурас
45'
+2
43'
Желтая карточка
М. Верратти
33'
ГОЛ! 0:3!
Л. Бонуччи
Пас отдал
Эмерсон
30'
ГОЛ! 0:2!
Л. Инсинье
Пас отдал
Ф. Кьеза
23'
ГОЛ! 0:1!
Н. Барелла
Пас отдал
А. Белотти
Желтая карточка
А. Самарис
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Греция
13
Василиос Баркас
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
5
Димитриос Сиовас
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Костас Манолас
ЦЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
22
Зека
ЦП
7
Димитриос Коловос
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
10
Константинос Фортунис
АП
Главный тренер
Ангелос Анастасиадис
Италия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
13
Эмерсон
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Жоржиньо
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
9
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Греция
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
0
Леонардо Кутрис
ЛЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
23
Манолис Сиопис
ЦП
11
Тасос Бакасетас
АП
16
Харис Мавриас
ПП
Италия
6
Алессио Романьоли
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
12
Стефано Сенси
ЦП
16
Бриан Кристанте
ЦП
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
20
Федерико Бернардески
ПВ
0
Фабио Квальярелла
ЦФ
0
Леонардо Паволетти
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
4-4-2
13
Баркас
3
Стафилидис
19
Папастатопулос
4
Манолас
5
Сиовас
22
Зека
6
Курбелис
22
Самарис
7
Коловос
7
Масурас
10
Фортунис
4-3-2-1
1
Сиригу
24
Флоренци
19
Бонуччи
3
Кьеллини
13
Эмерсон
8
Жоржиньо
18
Барелла
6
Верратти
14
Кьеза
10
Инсинье
9
Белотти
Остались в запасе
Греция
Италия
0
Леонардо Кутрис
ЛЗ
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
20
Петрос Манталос
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
23
Манолис Сиопис
ЦП
11
Тасос Бакасетас
АП
16
Харис Мавриас
ПП
Главный тренер
Ангелос Анастасиадис
6
Алессио Романьоли
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
12
Стефано Сенси
ЦП
16
Бриан Кристанте
ЦП
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
20
Федерико Бернардески
ПВ
0
Фабио Квальярелла
ЦФ
0
Леонардо Паволетти
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
0
Леонардо Кутрис
ЛЗ
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
20
Петрос Манталос
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
23
Манолис Сиопис
ЦП
11
Тасос Бакасетас
АП
16
Харис Мавриас
ПП
Остались в запасе
6
Алессио Романьоли
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
12
Стефано Сенси
ЦП
16
Бриан Кристанте
ЦП
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
20
Федерико Бернардески
ПВ
0
Фабио Квальярелла
ЦФ
0
Леонардо Паволетти
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Ангелос Анастасиадис
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Греция - Италия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Греция
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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