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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Луки-Энергия - Муром
Луки-Энергия - Муром: обзор матча 25 мая 2019
Луки-Энергия
25.05.2019, суббота, 16:00
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
0 : 1
Завершен
Муром
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Статистика матча Луки-Энергия - Муром
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