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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Альбасете - Малага
Альбасете - Малага: обзор матча 04 июня 2019
Альбасете
04.06.2019, вторник, 22:00
Испания. Сегунда, 41 тур
1 : 2
Завершен
Малага
57'
Р. Зозуля
16'
Х. Онтиверос
52'
А. Н'Диайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альбасете - Малага
78'
Желтая карточка
П. Торрес
72'
Желтая карточка
А. Н'Диайе
Желтая карточка
Р. Зозуля
69'
Желтая карточка
С. Джентилетти
65'
ГОЛ! 1:2!
Р. Зозуля
Пас отдал
А. Техеро
57'
54'
Вторая желтая
Г. Бланко Лещук
52'
ГОЛ! 0:2!
А. Н'Диайе
Пас отдал
Г. Бланко Лещук
45'
Желтая карточка
Х. Онтиверос
39'
Желтая карточка
Г. Бланко Лещук
16'
ГОЛ! 0:1!
Х. Онтиверос
Пас отдал
А. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альбасете
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
16
Даниэль Торрес
ЦП
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Малага
1
Мунир Моанд
ВР
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
29
Густаво Бланко Лещук
ЦФ
42
Мамаду Коне
ЦФ
Альбасете
15
Борха Эррера
ЦЗ
7
Рей Манай
ЦФ
Малага
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
2-1-1-1
19
Джентилетти
23
Техеро
16
Торрес
91
Бела
10
Зозуля
4-3-1-2
1
Моанд
23
Сифуэнтес
14
Торрес
16
Рикка
23
Эрнандес
8
Гонсалес
88
Баре
21
Н'Диайе
10
Онтиверос
42
Коне
29
Бланко Лещук
Остались в запасе
Альбасете
Малага
15
Борха Эррера
ЦЗ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
Остались в запасе
15
Борха Эррера
ЦЗ
7
Рей Манай
ЦФ
Остались в запасе
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Статистика матча Альбасете - Малага
5
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Альбасете
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
- : -
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Альбасете
1 : 0
16.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Альбасете
2 : 1
31.10.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Карлос Бельмонте
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