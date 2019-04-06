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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Гранада - Малага
Гранада - Малага: обзор матча 06 апреля 2019
Гранада
06.04.2019, суббота, 19:00
Испания. Сегунда, 33 тур
1 : 0
Завершен
Малага
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Малага
74'
Желтая карточка
Ф. Рикка
47'
Вторая желтая
А. Н'Диайе
Желтая карточка
Куини
39'
38'
Желтая карточка
И. Альехо
Желтая карточка
А. Монторо
33'
27'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
20'
Желтая карточка
А. Н'Диайе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Руй Силва
ВР
16
Виктор Диас
ПЗ
17
Куини
ПЗ
19
Анхель Монторо
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
21
Даниэль Охеда
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Малага
1
Мунир Моанд
ВР
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
29
Густаво Бланко Лещук
ЦФ
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
24
Алехандро Посо
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
Малага
18
Давид Ломбан
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
2-1-2
1
Силва
16
Диас
17
Куини
19
Монторо
21
Охеда
20
Рамос
3-3-2-1
1
Моанд
23
Эрнандес
14
Торрес
16
Рикка
21
Н'Диайе
88
Баре
8
Гонсалес
14
Альехо
10
Онтиверос
29
Бланко Лещук
Остались в запасе
Гранада
Малага
24
Алехандро Посо
ПЗ
13
Аарон Эскандель
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
14
Альваро Вадильо
ЛВ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Остались в запасе
24
Алехандро Посо
ПЗ
13
Аарон Эскандель
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
14
Альваро Вадильо
ЛВ
Остались в запасе
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Статистика матча Гранада - Малага
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
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