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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Коньяспор
Истанбул Башакшехир - Коньяспор: обзор матча 07 апреля 2019
Истанбул Башакшехир
07.04.2019, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Коньяспор
50'
М. Моссоро
69'
Э. Вишча
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Коньяспор
ГОЛ! 2:0!
Э. Вишча
Пас отдал
М. Моссоро
69'
60'
Желтая карточка
М. Евтович
ГОЛ! 1:0!
М. Моссоро
50'
44'
Желтая карточка
А. Хаджиахметович
Желтая карточка
Э. Белезоглу
41'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
35
Леонард Жута
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
30
Федор Кудряшов
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Коньяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
16
Паоло Уртадо
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
3-4-1-1
34
Гюнок
80
Кайсара
21
Текдемир
3
Клиши
17
Кахведжи
8
Моссоро
11
Элиа
25
Белезоглу
10
Вишча
70
Робиньо
3-1-4-1-1
1
Киринтили
35
Жута
4
Туран
39
Опанасенко
16
Йонссон
27
Милошевич
8
Евтович
5
Филипович
8
Хаджиахметович
7
Фофана
18
Яхович
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Коньяспор
1
Волкан Бабакан
ВР
30
Федор Кудряшов
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
16
Паоло Уртадо
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
30
Федор Кудряшов
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Остались в запасе
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
16
Паоло Уртадо
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Коньяспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
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