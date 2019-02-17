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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Гезтепе
Кайсериспор - Гезтепе: обзор матча 17 февраля 2019
Кайсериспор
17.02.2019, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Гезтепе
14'
Т. Чери
88'
Б. Менса
83'
Д. Тюрук (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Гезтепе
ГОЛ! 2:1!
Б. Менса
Пас отдал
Т. Чери
88'
83'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Тюрук
Желтая карточка
К. Сэпунару
75'
Желтая карточка
У. Булут
64'
Желтая карточка
А. Тюран
60'
ГОЛ! 1:0!
Т. Чери
Пас отдал
Д. Тюрук
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
1
Силвиу Лунг
ВР
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
43
Бернард Менса
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Гезтепе
34
Бету
ВР
4
Тити
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Кайсериспор
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Гезтепе
41
Аксель Нгандо
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
9
Набиль Гилас
ЦФ
3-3-2
1
Лунг
27
Кана-Бийик
22
Сэпунару
89
Тюран
43
Менса
9
Тюрук
9
Чери
11
Кравец
9
Булут
2-1-1
34
Бету
4
Тити
89
Гассама
71
Бийого Поко
94
Гуффран
Остались в запасе
Кайсериспор
Гезтепе
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
41
Аксель Нгандо
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
9
Набиль Гилас
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Остались в запасе
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Остались в запасе
41
Аксель Нгандо
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
9
Набиль Гилас
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Главный тренер
Станимир Стойлов
Статистика матча Кайсериспор - Гезтепе
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Гезтепе
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
0 : 4
12.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
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