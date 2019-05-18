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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Спортинг
Порту - Спортинг: обзор матча 18 мая 2019
Порту
18.05.2019, суббота, 20:30
Португалия. Примейра, 34 тур
2 : 1
Завершен
Спортинг
78'
Д. Перейра
87'
Э. Эррера
61'
Л. Феллипе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Спортинг
90'
+2
Желтая карточка
Р. Петрович
90'
+1
Желтая карточка
М. Акунья
Красная карточка
Х. Корона
90'
Желтая карточка
Х. Корона
89'
ГОЛ! 2:1!
Э. Эррера
Пас отдал
А. Фелипе
87'
Желтая карточка
Д. Перейра
86'
ГОЛ! 1:1!
Д. Перейра
Пас отдал
Тикиньо
78'
Желтая карточка
А. Фелипе
74'
61'
ГОЛ! 0:1!
Л. Феллипе
Пас отдал
М. Акунья
49'
Желтая карточка
Б. Фернандеш
Желтая карточка
М. Марега
49'
43'
Желтая карточка
Н. Гудель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Вана Алвес
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
2
Данилу Перейра
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
25
Отавио
АП
17
Хесус Корона
ПВ
91
Мусса Марега
ПВ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Спортинг
40
Ренан Рибейро
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
25
Андре Пинту
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
27
Луис Феллипе
ЦФ
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Порту
2
Макси Перейра
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
38
Фернандо
ЦФ
Спортинг
1
Ромэйн Салин
ВР
4
Джефферсон
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
8
Вендел
ЦП
11
Рафинья
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Алвес
13
Теллес
18
Фелипе
3
Пепе
3
Милитао
2
Перейра
16
Эррера
17
Корона
25
Отавио
91
Марега
9
Тикиньо
4-1-1-1-2
40
Рибейро
76
Гаспар
22
Матье
25
Пинту
21
Акунья
3
Петрович
8
Гудель
8
Фернандеш
5
Диаби
27
Феллипе
Остались в запасе
Порту
Спортинг
2
Макси Перейра
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
38
Фернандо
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
77
Жован Кабрал
ЛВ
1
Ромэйн Салин
ВР
4
Джефферсон
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
8
Вендел
ЦП
11
Рафинья
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
2
Макси Перейра
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
38
Фернандо
ЦФ
Остались в запасе
77
Жован Кабрал
ЛВ
1
Ромэйн Салин
ВР
4
Джефферсон
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
8
Вендел
ЦП
11
Рафинья
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Порту - Спортинг
4
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
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