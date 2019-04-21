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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - Олимпиакос
ПАС Ламия - Олимпиакос: обзор матча 21 апреля 2019
ПАС Ламия
21.04.2019, воскресенье, 19:00
Греция. Суперлига, 29 тур
1 : 3
Завершен
Олимпиакос
65'
Ж. Гбаяра
35'
М. Камара
68'
К. Фортунис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАС Ламия - Олимпиакос
72'
Желтая карточка
К. Фортунис
70'
Желтая карточка
Гильерме
Желтая карточка
Ж. Гбаяра
69'
68'
ГОЛ! 1:2!
К. Фортунис
ГОЛ! 1:1!
Ж. Гбаяра
65'
55'
Желтая карточка
Д. Поденсе
35'
ГОЛ! 0:1!
М. Камара
Пас отдал
Д. Поденсе
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча ПАС Ламия - Олимпиакос
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
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Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
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