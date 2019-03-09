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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - Панатинаикос
АЕК - Панатинаикос: обзор матча 09 марта 2019
АЕК
09.03.2019, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Панатинаикос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Панатинаикос
56'
Желтая карточка
М. Юханссон
Желтая карточка
Э. Понсе
54'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
1
Василиос Баркас
ВР
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
12
Родриго Гало
ЦЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Марко Ливайя
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Панатинаикос
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
1
Усмане Кулибали
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
6
Димитрис Курбелис
ЦП
20
Эргис Каце
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
95
Алеф
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
Панатинаикос
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
4-2-1-3
1
Баркас
2
Бакакис
6
Оиконому
12
Гало
19
Чигринский
6
Галанопулос
8
Симойш
9
Бакасетас
15
Бойе
9
Понсе
10
Ливайя
3-2-1
4
Юханссон
1
Кулибали
12
Инсуа
6
Курбелис
20
Каце
9
Македа
Остались в запасе
АЕК
Панатинаикос
16
Панайотис Цинтотас
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
95
Алеф
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
Главный тренер
Марко Николич
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
Главный тренер
Якоб Неструп
Остались в запасе
16
Панайотис Цинтотас
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
95
Алеф
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
Остались в запасе
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Якоб Неструп
Статистика матча АЕК - Панатинаикос
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
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