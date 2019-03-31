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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Фейеноорд
Утрехт - Фейеноорд: обзор матча 31 марта 2019
Утрехт
31.03.2019, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 27 тур
3 : 2
Завершен
Фейеноорд
33'
У. Эмануэльсон
90+5'
Т. Летшерт
64'
С. Ларссон
75'
Р. ван Перси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Утрехт - Фейеноорд
ГОЛ! 2:2!
Т. Летшерт
90'
+5
75'
ГОЛ! 1:2!
Р. ван Перси
64'
ГОЛ! 1:1!
С. Ларссон
Пас отдал
Т. Вилена
ГОЛ! 1:0!
У. Эмануэльсон
33'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Давид Йенсен
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
14
Виллем Янссен
ЦП
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Фейеноорд
1
Кеннет Вермеер
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
4
Свен ван Бик
ЦЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
52
Тонни Вилена
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
8
Сэм Ларссон
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Утрехт
22
Ник Марсман
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
29
Леон Гувара
ЦЗ
13
Рико Штридер
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Фейеноорд
23
Стивен Бергейс
ЦП
8
Яссин Аюб
ЦП
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
2-1-3-1
1
Йенсен
5
Летшерт
2
Клайбер
8
ван Овереем
18
Эмануэльсон
23
Базур
14
Янссен
38
Баэбек
4-1-2-3
1
Вермеер
15
Мартина
31
Боттегин
4
ван Бик
5
Хапс
21
Торнстра
52
Вилена
8
Класи
32
ван Перси
14
Йоргенсен
8
Ларссон
Остались в запасе
Утрехт
Фейеноорд
22
Ник Марсман
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
29
Леон Гувара
ЦЗ
13
Рико Штридер
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
23
Стивен Бергейс
ЦП
8
Яссин Аюб
ЦП
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
22
Ник Марсман
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
29
Леон Гувара
ЦЗ
13
Рико Штридер
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Остались в запасе
23
Стивен Бергейс
ЦП
8
Яссин Аюб
ЦП
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Утрехт - Фейеноорд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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