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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Экселсиор
Утрехт - Экселсиор: обзор матча 23 февраля 2019
Утрехт
23.02.2019, суббота, 20:30
Голландия. Эредивизие, 23 тур
0 : 0
Завершен
Экселсиор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Утрехт - Экселсиор
90'
+5
Желтая карточка
А. Мессауд
Желтая карточка
Ш. Клайбер
9'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Давид Йенсен
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
14
Виллем Янссен
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Экселсиор
18
Лоренцо Барнет
ЛЗ
2
Юрген Маттей
ЦЗ
10
Али Мессауд
ЦП
23
Маркус Эдвардс
ПВ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Утрехт
22
Ник Марсман
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
29
Леон Гувара
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
13
Рико Штридер
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Экселсиор
1
Сонни Стевенс
ВР
44
Эрве Маттис
ЦЗ
37
Десевио Пэйн
ЦЗ
2
Сиб Хореманс
ПЗ
2-1-2-1
1
Йенсен
5
Летшерт
2
Клайбер
8
ван Овереем
14
Янссен
86
Густафсон
38
Баэбек
2-1-1-1
2
Маттей
18
Барнет
10
Мессауд
23
Эдвардс
10
Эккерт
Остались в запасе
Утрехт
Экселсиор
22
Ник Марсман
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
29
Леон Гувара
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
13
Рико Штридер
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
2
Сиб Хореманс
ПЗ
1
Сонни Стевенс
ВР
44
Эрве Маттис
ЦЗ
37
Десевио Пэйн
ЦЗ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Остались в запасе
22
Ник Марсман
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
29
Леон Гувара
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
13
Рико Штридер
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Остались в запасе
2
Сиб Хореманс
ПЗ
1
Сонни Стевенс
ВР
44
Эрве Маттис
ЦЗ
37
Десевио Пэйн
ЦЗ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Статистика матча Утрехт - Экселсиор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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