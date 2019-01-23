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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Ливингстон
Сент-Джонстон - Ливингстон: обзор матча 23 января 2019
Сент-Джонстон
23.01.2019, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Ливингстон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сент-Джонстон - Ливингстон
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
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Сент-Джонстон
Ливингстон
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
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2024.08.18 13:47
2
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
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2022.12.24 21:11
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
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ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
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2023.09.23 20:29
Коновалов объявил о переходе из «Ливингстона» в «Тобол»
2023.02.08 23:04
Коновалов пропустил четыре гола в матче чемпионата Шотландии
2022.12.24 21:11
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«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
2022.07.27 08:15
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