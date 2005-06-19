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Судьи
Главный судья:
Александр Гвардис (Калининград)
Помощники:
Гвардис

Зенит - Москва

19.06.2005, Воскресенье, 20:00 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Россия. Премьер-лига, 12 тур Зенит - ФК Москва
Россия. Премьер-лига 2004
29 тур
8 ноября, понедельник 00:00 Зенит 2:3 Москва
2 тур
21 марта, воскресенье 00:00 Москва 1:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2003
18 тур
25 июля, пятница 00:00 Москва 0:1 Зенит
13 тур
18 июня, среда 00:00 Зенит 3:0 Москва
Россия. Премьер-лига 2002
22 тур
1 сентября, воскресенье 00:00 Зенит 0:0 Москва
11 тур
8 мая, среда 00:00 Москва 1:2 Зенит
Чемпионат России 2001
17 тур
18 июля, среда 00:00 Зенит 4:0 Москва
3 тур
1 апреля, воскресенье 00:00 Москва 0:2 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 18 8 4 48:20 +28 62
2. Спартак М 30 16 8 6 47:26 +21 56
3. Локомотив 30 14 14 2 41:18 +23 56
4. Рубин 30 14 9 7 45:31 +14 51
5. Москва 30 14 8 8 36:26 +10 50
6. Зенит 30 13 10 7 45:26 +19 49
7. Торпедо М 30 12 9 9 37:33 +4 45
8. Динамо М 30 12 2 16 36:46 -10 38
9. Шинник 30 9 11 10 26:31 -5 38
10. Томь 30 9 10 11 28:33 -5 37
11. Сатурн 30 8 9 13 23:25 -2 33
12. Амкар-Пермь 30 7 12 11 25:36 -11 33
13. Ростов 30 8 7 15 26:41 -15 31
14. Крылья Советов 30 7 8 15 29:44 -15 29
15. Алания 30 5 8 17 27:53 -26 23
16. Ахмат 30 5 5 20 20:50 -30 14
* - Ахмат: снято 6
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