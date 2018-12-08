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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Килмарнок
Селтик - Килмарнок: обзор матча 08 декабря 2018
Селтик
08.12.2018, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
5 : 1
Завершен
Килмарнок
5'
Д. Форрест
25'
О. Эдуард
35'
М. Лустиг
45+1'
Р. Кристи
67'
Д. Форрест
52'
И. Брофи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Килмарнок
Желтая карточка
Э. Исагирре
75'
ГОЛ! 5:1!
Д. Форрест
67'
54'
Желтая карточка
Г. Стюарт
52'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
И. Брофи
ГОЛ! 4:0!
Р. Кристи
45'
+1
ГОЛ! 3:0!
М. Лустиг
Пас отдал
К. МакГрегор
35'
ГОЛ! 2:0!
О. Эдуард
Пас отдал
Т. Рогич
25'
Желтая карточка
Й. Шимунович
9'
ГОЛ! 1:0!
Д. Форрест
Пас отдал
Э. Исагирре
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
42
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
7
Том Рогич
АП
10
Райан Кристи
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Килмарнок
26
Даниэль Бахман
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
29
Гэри Дикер
ЦП
36
Аарон Тшибола
ЦП
21
Грег Стюарт
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
Килмарнок
21
Джейми Макдональд
ВР
14
Крис Бурк
ЦП
9
Крис Бойд
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
4-2-3-1
1
Гордон
23
Лустиг
32
Бенкович
3
Исагирре
55
Шимунович
42
МакГрегор
7
Синклейр
7
Рогич
10
Кристи
49
Форрест
29
Эдуард
2-3-2
26
Бахман
2
О'Доннелл
32
Тэйлор
29
Дикер
36
Тшибола
11
Джонс
7
МакКензи
21
Стюарт
Остались в запасе
Селтик
Килмарнок
19
Скотт Бэйн
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
21
Джейми Макдональд
ВР
14
Крис Бурк
ЦП
9
Крис Бойд
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
Остались в запасе
21
Джейми Макдональд
ВР
14
Крис Бурк
ЦП
9
Крис Бойд
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Ли Кларк
Статистика матча Селтик - Килмарнок
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
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Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
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Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
Стадион:
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