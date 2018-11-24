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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Килмарнок
Сент-Джонстон - Килмарнок: обзор матча 24 ноября 2018
Сент-Джонстон
24.11.2018, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Килмарнок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
5
Джо Шонесси
ЦЗ
12
Ричард Фостер
ЦЗ
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
26
Лайам Крейг
ЦП
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Килмарнок
26
Даниэль Бахман
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
5
Керк Броудфут
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
29
Гэри Дикер
ЦП
14
Крис Бурк
ЦП
9
Крис Бойд
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Сент-Джонстон
16
Тристан Нидам
ЦП
16
Дэнни Суонсон
ЦП
20
Крис Кейн
ЦФ
29
Дэвид МакМиллан
ЦФ
Килмарнок
21
Джейми Макдональд
ВР
11
Джордан Джонс
ЛП
29
Джек Бирн
ЦП
7
Рори МакКензи
ЦФ
2-3-1
28
Кларк
5
Шонесси
12
Фостер
10
Кеннеди
10
Уотерспун
26
Крейг
32
Уотт
3-2-2
26
Бахман
2
О'Доннелл
5
Броудфут
32
Тэйлор
29
Дикер
14
Бурк
21
Стюарт
9
Бойд
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Килмарнок
16
Тристан Нидам
ЦП
16
Дэнни Суонсон
ЦП
20
Крис Кейн
ЦФ
29
Дэвид МакМиллан
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
21
Джейми Макдональд
ВР
11
Джордан Джонс
ЛП
29
Джек Бирн
ЦП
7
Рори МакКензи
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Остались в запасе
16
Тристан Нидам
ЦП
16
Дэнни Суонсон
ЦП
20
Крис Кейн
ЦФ
29
Дэвид МакМиллан
ЦФ
Остались в запасе
21
Джейми Макдональд
ВР
11
Джордан Джонс
ЛП
29
Джек Бирн
ЦП
7
Рори МакКензи
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Главный тренер
Ли Кларк
Статистика матча Сент-Джонстон - Килмарнок
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
Новости команд
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Сент-Джонстон
Килмарнок
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2025.09.11 11:29
2
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1
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2
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1
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2
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2022.01.23 08:38
2
ЦСКА объявил о подписании Еременко
2025.09.11 11:29
2
«Селтик» стал чемпионом Шотландии и вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25
2024.05.16 10:26
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2023.01.08 15:50
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
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