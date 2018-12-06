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Расписание матчей
Испания. Кубок
Эйбар - Спортинг
Эйбар - Спортинг: обзор матча 06 декабря 2018
Эйбар
06.12.2018, четверг, 20:30
Испания. Кубок, 1/16 финала
2 : 2
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Спортинг
53'
М. Кукурелья
87'
Шарлес
13'
А. Хименес
39'
П. Перес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Эйбар - Спортинг
ГОЛ! 2:2!
Шарлес
Пас отдал
М. Кардона
87'
Желтая карточка
М. Кукурелья
85'
ГОЛ! 1:2!
М. Кукурелья
Пас отдал
А. Арбилья
53'
39'
ГОЛ! 0:2!
П. Перес
Пас отдал
Р. Лод
Желтая карточка
Х. Хордан
16'
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Хименес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
19
Хоан Хордан
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
19
Кике
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Спортинг
29
Хуан Родригес
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
17
Робин Лод
ЦП
10
Пабло Перес
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
9
Ник Блекмэн
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Эйбар
30
Маркель Арейтио
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
18
Жералдеш
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
8
Андре Соуза
ЦП
4-2-2-2
13
Риесго
17
Кукурелья
23
Арбилья
6
Бигас
7
Пенья
19
Хордан
6
Альварес
11
Милья
14
Эрвияс
22
Кардона
19
Кике
2-3-2
29
Родригес
2
Молинеро
17
Лод
10
Перес
5
Кофи
20
Хименес
9
Блекмэн
Остались в запасе
Эйбар
Спортинг
30
Маркель Арейтио
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
13
Диего Мариньо
ВР
18
Жералдеш
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
8
Андре Соуза
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
30
Маркель Арейтио
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
18
Жералдеш
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
8
Андре Соуза
ЦП
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Эйбар - Спортинг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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