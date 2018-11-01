Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Спортинг - Эйбар
Спортинг - Эйбар: обзор матча 01 ноября 2018
Спортинг
01.11.2018, четверг, 14:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
2 : 0
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Эйбар
54'
У. Джурджевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Спортинг - Эйбар
Желтая карточка
А. Хименес
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
П. Милья
89'
Желтая карточка
А. Арбилья
ГОЛ! 1:0!
У. Джурджевич
54'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
29
Хуан Родригес
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
18
Жералдеш
ЦЗ
14
Эрнан
ЦП
10
Пабло Перес
ЦП
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Спортинг
15
Роберто Канелья
ЦЗ
8
Андре Соуза
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Эйбар
30
Маркель Арейтио
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
19
Кике
ЦФ
3-2-1
29
Родригес
14
Пейберне
18
Жералдеш
14
Эрнан
10
Перес
32
Джурджевич
3-1-1-2-2
13
Риесго
4
Рамис
6
Бигас
17
Кукурелья
18
Диоп
6
Альварес
14
Эрвияс
11
Милья
22
Кардона
19
Шарлес
Остались в запасе
Спортинг
Эйбар
15
Роберто Канелья
ЦЗ
8
Андре Соуза
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
30
Маркель Арейтио
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Остались в запасе
15
Роберто Канелья
ЦЗ
8
Андре Соуза
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Остались в запасе
30
Маркель Арейтио
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча Спортинг - Эйбар
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Стадион:
Эль Молинон
Новости команд
Все
Спортинг
Эйбар
Клуб РПЛ хочет приобрести нападающего из Сенегала
19 ноября
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
«Спортинг» подписал российского игрока
13 июля
4
Клуб РПЛ хочет приобрести нападающего из Сенегала
19 ноября
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
«Спортинг» подписал российского игрока
13 июля
4
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
2023.05.29 01:45
В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним
2023.01.27 14:57
Лука Зидан нашел новый клуб в Испании
2022.09.02 09:17
Экс-форвард «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Льоренте подписал контракт с «Эйбаром»
2021.10.28 07:28
«Севилья» подписала вратаря «Эйбара» Дмитровича
2021.07.05 07:55
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+