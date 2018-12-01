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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Фейренсе
Бенфика - Фейренсе: обзор матча 01 декабря 2018
Бенфика
01.12.2018, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 11 тур
4 : 0
Завершен
Фейренсе
49'
Жонас
68'
Рафа
89'
Х. Сеферович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Фейренсе
ГОЛ! 3:0!
Х. Сеферович
89'
ГОЛ! 2:0!
Рафа
68'
Желтая карточка
Жонас
49'
ГОЛ! 1:0!
Жонас
Пас отдал
А. Гримальдо
49'
Желтая карточка
Рафа
4'
Начало матча
Статистика матча Бенфика - Фейренсе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Фейренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фейренсе
2 : 1
18.05.2019
Авеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Санта-Клара
4 : 4
11.05.2019
Фейренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фейренсе
4 : 4
04.05.2019
Шавиш
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
1 : 0
27.04.2019
Фейренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фейренсе
0 : 2
20.04.2019
Брага
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
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