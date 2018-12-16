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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Лас-Пальмас - Тенерифе
Лас-Пальмас - Тенерифе: обзор матча 16 декабря 2018
Лас-Пальмас
16.12.2018, воскресенье, 20:00
Испания. Сегунда, 18 тур
1 : 1
Завершен
Тенерифе
18'
С. Араухо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Тенерифе
Желтая карточка
С. Араухо
90'
+4
Красная карточка
Д. Гарсия
79'
Желтая карточка
Д. Гарсия
29'
Желтая карточка
Д. Блум
22'
ГОЛ! 1:0!
С. Араухо
18'
Начало матча
Статистика матча Лас-Пальмас - Тенерифе
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Тенерифе
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Информация о матче
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Эстадио де Гран Канария
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Лас-Пальмас
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