Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Игорь Егоров (Нижний Новгород)
Помощники:
Егоров И.

Москва - Крылья Советов

12.06.2005, Воскресенье, 18:30 мск Москва, стадион им. Э.А.Стрельцова Россия. Премьер-лига, 11 тур ФК Москва - Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2004
27 тур
23 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 2:1 Москва
4 тур
3 апреля, суббота 00:00 Москва 5:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2003
20 тур
9 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 2:0 Москва
9 тур
17 мая, суббота 00:00 Москва 3:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2002
28 тур
3 ноября, воскресенье 00:00 Москва 0:2 Крылья Советов
5 тур
30 марта, суббота 00:00 Крылья Советов 0:0 Москва
Чемпионат России 2001
27 тур
9 октября, вторник 00:00 Москва 1:0 Крылья Советов
13 тур
16 июня, суббота 00:00 Крылья Советов 2:1 Москва
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 18 8 4 48:20 +28 62
2. Спартак М 30 16 8 6 47:26 +21 56
3. Локомотив 30 14 14 2 41:18 +23 56
4. Рубин 30 14 9 7 45:31 +14 51
5. Москва 30 14 8 8 36:26 +10 50
6. Зенит 30 13 10 7 45:26 +19 49
7. Торпедо М 30 12 9 9 37:33 +4 45
8. Динамо М 30 12 2 16 36:46 -10 38
9. Шинник 30 9 11 10 26:31 -5 38
10. Томь 30 9 10 11 28:33 -5 37
11. Сатурн 30 8 9 13 23:25 -2 33
12. Амкар-Пермь 30 7 12 11 25:36 -11 33
13. Ростов 30 8 7 15 26:41 -15 31
14. Крылья Советов 30 7 8 15 29:44 -15 29
15. Алания 30 5 8 17 27:53 -26 23
16. Ахмат 30 5 5 20 20:50 -30 14
* - Ахмат: снято 6
...
  • Читайте нас: 