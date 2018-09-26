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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ноттингем Форест - Сток Сити
Ноттингем Форест - Сток Сити: обзор матча 26 сентября 2018
Ноттингем Форест
26.09.2018, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
3 : 2
Завершен
Сток Сити
19'
Б. Осборн
40'
Д. Мерфи
50'
Д. Лолли
60'
Б. Афобе
83'
С. Бераино
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ноттингем Форест - Сток Сити
Желтая карточка
Д. Фокс
90'
+2
83'
ГОЛ! 3:2!
С. Бераино
Красная карточка
Д. Гонсалвеш
77'
65'
Желтая карточка
Ч. Адам
Желтая карточка
Д. Лолли
63'
60'
ГОЛ! 3:1!
Б. Афобе
Пас отдал
Ч. Адам
ГОЛ! 3:0!
Д. Лолли
50'
ГОЛ! 2:0!
Д. Мерфи
40'
ГОЛ! 1:0!
Б. Осборн
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
15
Люк Стил
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
23
Жил Диаш
ЛВ
26
Бен Уотсон
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
11
Джо Лолли
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
Сток Сити
1
Якоб Хаугор
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
3-3-2-2
15
Стил
20
Доусон
2
Фигейреду
2
Дариква
23
Осборн
23
Бридкатт
26
Уотсон
23
Диаш
7
Гонсалвеш
9
Мерфи
11
Лолли
4-2-3
23
Федеричи
26
Бауэр
5
Уилльямс
12
Эдвардс
4
Мартинс-Инди
24
Флетчер
16
Адам
38
Бераино
9
Кркич
15
Крауч
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Сток Сити
17
Сайди Джанко
ПЗ
13
Джордан Смит
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
1
Якоб Хаугор
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Остались в запасе
17
Сайди Джанко
ПЗ
13
Джордан Смит
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
Остались в запасе
1
Якоб Хаугор
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Ноттингем Форест - Сток Сити
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
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