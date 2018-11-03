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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Бешикташ
Истанбул Башакшехир - Бешикташ: обзор матча 03 ноября 2018
Истанбул Башакшехир
03.11.2018, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Бешикташ
18'
А. Епуряну
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Бешикташ
Желтая карточка
М. Гюнок
89'
Желтая карточка
С. Айдогду
76'
75'
Желтая карточка
Г. Медель
45'
Желтая карточка
Д. Ленс
ГОЛ! 1:0!
А. Епуряну
Пас отдал
Э. Вишча
18'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
8
Марсио Моссоро
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Бешикташ
1
Лорис Кариус
ВР
3
Адриано
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
17
Джермейн Ленс
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
19
Вагнер Лав
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
3-2-3-1-1
34
Гюнок
24
Епуряну
3
Клиши
21
Текдемир
3
Да Кошта
80
Кайсара
8
Моссоро
17
Кахведжи
11
Элиа
10
Вишча
11
Байич
4-1-2-2
1
Кариус
3
Пепе
21
Вида
77
Генюл
3
Адриано
17
Медель
17
Ленс
13
Хатчинсон
8
Бабел
19
Вагнер Лав
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Бешикташ
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
29
Толга Зенгин
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Остались в запасе
29
Толга Зенгин
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Бешикташ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
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