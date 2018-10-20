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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Кайсериспор
Истанбул Башакшехир - Кайсериспор: обзор матча 20 октября 2018
Истанбул Башакшехир
20.10.2018, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Кайсериспор
40'
М. Моссоро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Кайсериспор
Желтая карточка
С. Айдогду
83'
76'
Желтая карточка
Б. Басачикоглу
Желтая карточка
И. Кахведжи
66'
ГОЛ! 1:0!
М. Моссоро
Пас отдал
Э. Вишча
40'
Желтая карточка
Ж. Кайсара
17'
Желтая карточка
М. Текдемир
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
8
Марсио Моссоро
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Кайсериспор
1
Силвиу Лунг
ВР
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
9
Тьяррон Чери
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
Кайсериспор
50
Александр Кучер
ЦЗ
3-2-3-1-1
34
Гюнок
24
Епуряну
3
Клиши
21
Текдемир
3
Да Кошта
80
Кайсара
8
Моссоро
17
Кахведжи
11
Элиа
10
Вишча
25
Адебайор
3-2-3
1
Лунг
27
Кана-Бийик
89
Тюран
22
Сэпунару
9
Чери
43
Менса
18
Варела
7
Басачикоглу
9
Булут
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Кайсериспор
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
50
Александр Кучер
ЦЗ
Главный тренер
Радомир Джалович
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
Остались в запасе
50
Александр Кучер
ЦЗ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Радомир Джалович
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Кайсериспор
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
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