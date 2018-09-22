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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Коньяспор
Кайсериспор - Коньяспор: обзор матча 22 сентября 2018
Кайсериспор
22.09.2018, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 6 тур
0 : 2
Завершен
Коньяспор
36'
М. Ятабаре
45+1'
Й. Йонссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Коньяспор
72'
Желтая карточка
Й. Йонссон
50'
Желтая карточка
М. Фофана
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Й. Йонссон
Пас отдал
С. Ай
36'
ГОЛ! 0:1!
М. Ятабаре
Пас отдал
О. Али Саинер
Желтая карточка
А. Тюран
22'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
1
Силвиу Лунг
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
4
Райко Ротман
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
89
Нейц Скубич
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
27
Дени Милошевич
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Кайсериспор
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
11
Артем Кравец
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Коньяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
19
Вильфред Мок
ЦП
20
Ведат Бора
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
16
Паоло Уртадо
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
2-4-2
1
Лунг
89
Тюран
27
Кана-Бийик
4
Ротман
9
Тюрук
43
Менса
9
Чери
7
Басачикоглу
9
Булут
4-1-2-1-1
1
Киринтили
87
Озторун
5
Ай
42
Саинер
89
Скубич
16
Йонссон
27
Милошевич
8
Евтович
7
Фофана
9
Ятабаре
Остались в запасе
Кайсериспор
Коньяспор
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
11
Артем Кравец
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
19
Вильфред Мок
ЦП
20
Ведат Бора
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
16
Паоло Уртадо
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
11
Артем Кравец
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Остались в запасе
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
19
Вильфред Мок
ЦП
20
Ведат Бора
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
16
Паоло Уртадо
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Кайсериспор - Коньяспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
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