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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Люцерн
Лугано - Люцерн: обзор матча 10 ноября 2018
Лугано
10.11.2018, суббота, 21:00
Швейцария. Суперлига, 14 тур
1 : 4
Завершен
Люцерн
47'
М. Шнойвли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лугано - Люцерн
73'
Желтая карточка
Д. Цибунг
71'
Желтая карточка
К. Швеглер
47'
ГОЛ! 0:1!
М. Шнойвли
Пас отдал
П. Шурпф
Начало матча
Статистика матча Лугано - Люцерн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
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Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
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Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
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21.11.2026
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01.11.2026
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Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
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- : -
22.11.2026
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24.10.2026
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Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
5 : 1
19.09.2026
Грассхоппер
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
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